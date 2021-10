Jadran Monticolo&Foti zmagal v Miranu, poraz Doma v Žavljah

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Mirano - Jadran Monticolo&Foti 57:69 (11:23, 25:36, 45:56)

Batich 4 (2:2, 1:4, 0:4), Zidarič 7 (0:1, 2:3, 1:2), Ban 23 (8:8, 3:6, 3:4), Schina 4 (0:1, 2:6, 0:2), De Petris 11 (3:4, 4:10, -), Jakin 0 (-, -, -), Malalan 1 (1:2, -, -), Pregarc 2 (-, 1:2, -), Bunc 0 (-, 0:1, 0:1), Rajčič 5 (2:2, 0:1, 1:5), Milisavljevic 12 (2:3, 2:5, 2:5). Trener: Dean Oberdan.

Po pekočem porazu v uvodnem krogu na domačem igrišču proti Padovi so košarkarji Jadrana Monticolo&Foti v Miranu osvojili prvo zmago v letošnji C-ligi gold. Oberdanovi varovanci so tekmo začeli zelo zbrano in imeli že po prvi četrtini 12 točk naskoka pred domačini. V nadaljevanju tekme so gostje nekoliko popustili, vendar so ves čas nadzorovali potek tekme. Košarkarji Mirana se nikakor niso uspeli približati, tako da je bila končna zmaga Jadrana povsem zaslužena. Jadran je dobro igral predvsem v obrambi, saj so domačinom na koncu dopustili vsega le 57 točk. V korist Oberdanove ekipe je bilo tudi razmerje v skokih: 57 proti 40. V napadu je Jadranova ekipa igrala zelo homogeno, s 23 točkami (8:8 pri prostih metih) pa je bil znova najboljši strelec dvoboja kapetan Borut Ban, ki je ujel tudi 12 odbitih žog in tako vpisal dvojnega dvojčka. S tem statističnim podvigom se je pod košema uveljavil tudi center Marko Milisavljevic (12 točk in 10 skokov).

D-LIGA

Interclub Muggia - Dom 70:61 (26:14, 39:26, 52:36)

Dom: Devetak 2 (-, 1:2, -), Lazić 11 (3:6, 4:8, 0:4), Onesti 2 (-, 1:2, 0:2), Mucci 0 (-, 0:1, -), Cej 3 (-, 0:1, 1:1), Vremec 3 (1:2, 1:1, -), Abrami 14 (4:6, 5:8, 0:2), Zavadlav 11 (1:1, 2:5, 2:6), Borsi 4 (-, 2:2, -), Salvi 11 (2:2, 3:7, 1:5), Menis nv. Trenerja: Erik Graziani in Eriberto Dellisanti.

Košarkarji Doma so v uvodnem krogu D-lige ostali praznih rok. V Žavljah so proti miljskemu Interclubu izgubili s 70:61. Dom je imel že pred tekmo veliko mero smole, saj je moral trener Dražen Grbac zaradi osjega pika v obraz na urgenco in ni uspel odpotovati z ekipo v Žavlje. Namesto njega sta ekipo s klopi vodila Erik Graziani in Eriberto Dellisanti. Kljub vsemu so gostje iz Gorice začeli zelo spodbudno in v prvih petih minutah tudi vodili. Sledil je popoln mrk, ki so ga Miljčani dobro izkoristili. V tretji četrtini je že kazalo na visok poraz Doma, saj si je Interclub priigral tudi 20 točk naskoka. Abrami in soigralci pa so vendarle odreagirali in v zadnjih minutah tekme skorajda ujeli priključek. Ko je do konca manjkala minuta in 10 sekund, je bil izid 65:61. V naslednjem napadu pa so domačini s kančkom sreče zadeli met za tri točke in zapečatili zmago. »Nezadovoljni smo tako z rezultatom kot s potekom tekme, pozitivno pa je, da so se fantje v zadnji četrtini, v kateri so zadeli 25 točk, z veliko željo vrnili v igro. Gotovo je odsotnost trenerja Grbaca negativno vpivala na ekipo, od tega poraza pa se moramo marsikaj naučiti,« je dejal Dellisanti.