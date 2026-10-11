Jadran Motomarine trepetal, naposled pa vknjižil drugo zaporedno zmago

Jadran Motomarine – Bottanuco 81:77 (24:14, 43:26, 62:50)

Jadran: Stjepanović 6 (1:2, 1:4, 1:6), Batich 5 (-, 1:1, 1:3), Demarchi 8 (0:1, 1:3, 2:5), Mandić 21 (8:8, 5:9, 1:2), G. Gobbato 1 (1:4, 0:3, -), Persi 0 (-, 0:1, 0:2), E. Gobbato 21 (6:10, 6:9, 1:4), Milisavljević 19 (1:2, 0:4, 6:8), Jogan, Grgič, Pieri in Sabadin nv. Trener: Jogan.

Jadran Motomarine je v tretjem krogu meddeželne B-lige na domačem parketu ugnal trdoživi Bottanuco z 81:77. Združena ekipa, ki je prejšnji teden mirovala, je tako dosegla drugo zaporedno zmago. Odkar nastopa Jadran v meddeželni B-ligi, je prvič začel prvenstvo z dvema zaporednima uspehoma. V sezoni 2023/24 je na začetku utrpel tri zaporedne poraze, leto kasneje (2024/25) celo pet porazov, lani (2025/26) pa dva.

Današnja tekma v športni dvorani na Čarboli se je začela spodbudno za domačo peterko, ki je takoj vzela vajeti igre v svoje roke. Po prvi četrtini je Jadran vodil že z 10 točkami naskoka (24:14), na glavni odmor pa so Batich in soigralci odšli s prednostjo 17 točk (43:26). Igra Joganovih varovancev je bila v prvem polčasu res na visoki ravni (razlika je znapala tudi 20 točk), nihče pa ni pričakoval, da se bo nasprotnik v nadaljevanju celo vmešal v boj za končno zmago.

V tretji četrtini je Bottanuco, novinec v meddeželni B-ligi, začel nižati zaostanek. Predvajal je agresivno in občasno grobo obrambo, ki sta jo sodnika dopustila, kar je spravilo iz tira domače košarkarje. Zaradi namerne osebne napake je bil tudi izključen kapetan Batich. Jadran je vsekakor ohranjal minimalno prednost, končnica pa je bila zelo napeta.

V zadnjo minuto je Jadran vstopil s prednostjo 4 točk po zadetih prostih metih Enrica Gobbata. Sledil je zgrešen napad gostov, Stjepanović pa je nato pri prodoru prejel blokado. Bottanuco je 13 sekund pred koncem znižal zaostanek na sami dve točki (79:77). Sledila sta zapravljena napada na obeh straneh igrišča, trdo prigarani končni uspeh pa je Jadranu z dvema prostima metoma zagotovil Mandić. Ob izkušenem centru je 21 točk zadel še Enrico Gobbato, Milisavljević (19) pa je svoj nastop začinil z izjemno natančnostjo pri metu za tri točke (6:8).

»Po takem tednu, ki je bil vse prej kot enostaven, nam je na koncu tekme zmanjkalo nekaj svežine. Nismo zdržali v visokem ritmu kot v prvem polčasu. Ta zmaga je za nas zlata vredna, saj verjamem, da bo Bottanuco spravil v težave marsikaterega višje kotiranega nasprotnika,« je po tekmi dejal Jadranov Matija Jogan.