Jadran okrepil še vsestranski Enrico Gobbato

Jadranova članska ekipa, ki bo pod taktirko trenerja Matije Jogana v kratkem začela priprave na novo sezono v košarkarski meddeželni B-ligi dobiva svojo podobo. Potem ko je vodstvo združene ekipe v nedeljo naznanilo prihod izkušenega hrvaškega centra Mišeja Diminića, prejšnji teden pa prihod obetavnega Tržačana Gianluce Vecchieta, je včeraj sporočilo še eno odmevno okrepitev. Gre za Enrica Gobbata, dvojčka že nekaj let Jadranovega košarkarja Gianmarca, ki sicer trenutno okreva po hudi poškodbi kolenskih vezi, ki jo je staknil na zadnji tekmi minule sezone.

Enrico Gobbato (letnik 1998) je vsestranski košarkar, ki je v zadnjih sezonah nastopal tudi v višjih ligah. V sezoni 2021/22 je bilo s povprečjem 9,3 točke na tekmo celo med glavnimi akterji napredovanja ekipe Ju.Vi. Cremona iz državne B-lige v A2-ligo. Nato je igral še za San Vendemiano in Legnano v B-ligi ter za Roseto in Falconstar v meddeželni B-ligi. Tržiški ekipi se je pridružil februarja letos.