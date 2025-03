Jadran po napeti končnici do tesne zmage v Bergamu

Blu Orobica Bergamo – Jadran 69:70 (17:14, 33:27, 53:44)

Jadran: Batich 7 (2:4, 1:3, 1:3), Demarchi 7 (0:1, 2:3, 1:7), De Petris 8 (2:2, 3:10, -), Jakin 0 (-, 0:3, -), Gobbato 11 (3:11, 4:5, 0:1), Karapetrović 18 (4:6, 7:10, -), Besedić 2 (-, 1:2, 0:4), Milisavljevic 17 (2:2, 0:2, 5:8), Malalan nv. Trener: Vatovec.

V današnji tekmi 5. kroga skupine za obstanek v meddeželni B-ligi je Jadran na gostovanju v Bergamu dosegel tesno zmago. S končnim izidom 69:70 je kljub slabemu izvajanju prostih metov (13:26) v napeti končnici ugnal domačo ekipo Blu Orobica.

Dvoboj se je odločil v zaključnih minutah zadnje četrtine. Domačini so si po tridesetih minutah igre priigrali 9 točk prednosti (53:44), nato pa so se Jadranovi košarkarji začeli približevati. Štiri minute pred koncem tekme so gostje prvič povedli s trojko Milisavljevica (59:60), nato pa so domačini spet povedli. Dve minuti in 40 sekund pred koncem je Blu Orobica vodila s 64:63.

Sledilo je novo Jadranovo vodstvo z zabijanjem Karapetrovića za 64:65, nato pa so domačini minuto in 6 sekund pred koncem še zadnjič prešli v vodstvo (66:65). V naslednjem napadu je odločilno trojko hladnokrvno zadel Milisavljevic (66:68), zmago pa je 12 sekund pred koncem s prostima metoma zapečatil Batich (66:70). Po minuti odmora so košarkarji Bergama poskusili nemogoče. V zadnji sekundi so zadeli trojko iz težkega položaja, a je bil takrat uspeh Vatovčeve ekipe že na varnem.