Jadran povedel v zmagah

Jadran Monticolo&Foti - Jesolo 69:56 (20:13, 38:36, 55:45)

Jadran: Batich 10 (4:8, 0:1, 2:4), De Petris 8 (4:4, 2:6, -), Jakin 2 (-, 1:1, -), Gobbato 11 (1:2, 2:2, 2:5), Malalan 5 (1:1, 2:7), Pregarc 8 (-, 4:6, 0:2), Bunc 11 (3:4, 4:9, -), Milisavljevič 14 (-, 4:4, 2:6), Ban, Skerk, Bellettini in Stopar nv. Trener: Oberdan.

Jadran Monticolo&Foti je na prvi polfinalni tekmi dodatne končnice za napredovanje v meddeželno ligo vknjižil prvo zmago. Jesolo je ugnal po zaslugi dobre obrambe v tretji četrtini, kjer si je le izboril prednost in naskok v nadaljevanju srečanja le večal do maksimalnih 13 točk ob končnem zvoku sirene.

Začetek prve polfinalne tekme proti Jesolu, ki je bil v rednem delu peti, je bil spodbuden, saj so jadranovci takoj prevzeli osem točk prednosti, to vodstvo pa uspeli upravljati do konca prvega dela. Razliko pa je Jesolo kmalu razpolovil, pred glavnim odmorom pa se po zalsugi več izgubljenih žog Jadrana približal na sami dve točki (38:36).

Po odmoru je Jadran vendarle dobil pravi odgovor in s črvsto obrambo le vzpostavil začetno razmerje sil. Začetek tretje četrtine je sicer minil brez doseženih košev, po nekaj minutah pa je Jadran vendarle začel polniti koš in večati naskok. Z obrambo so vendarle uspeli nadoknaditi tudi napake v napadu, kjer je bilo vse preveč izgubljenih žog (na koncu kar 19). Z istim ritmom je Jadran nadaljeval tudi v zadnjih desetih minutah, v katerih je Jesolo moral priznati premoč.

Zaradi poškodbe gležnja je celo tekmo na klopi presedel steber ekipe Borut Ban.

Povratna tekma v Jesolu bo v nedeljo ob 18. uri, morebitna tretja pa v sredo, 24. maja, spet na Opčinah.

Dve zmagi vodita v finale na napredovanje. V drugem polfinalnem paru se borita Bozen in Carrè.