Jadran privabil evroligaške velikane

Ponedeljkova predstavitev Jadranovih ekip je bila tudi priložnost za naznanitev zelo kakovostnega mladinskega košarkarskega turnirja, ki ga bo AŠZ Jadran priredil konec oktobra. Na turnirju No Borders Euro Cup 2022 bo nastopalo osem ekip starostne skupine U16 iz petih različnih držav: Italije, Slovenije, Španije, Srbije in Nemčije. Imena nastopajočih klubov so res zveneča, saj je med njimi kar nekaj evroligaških klubov. V telovadnici na Opčinah se bodo od 27. do 30. oktobra (finalni dvoboji naj bi potekali v tržaški športni dvorani Allianz Dome, organizatorji pa se za to še dogovarjajo) pomerili Armani Milano, Orange1 Bassano, Stella Azzurra Roma, Cedevita Olimpija Ljubljana, Real Madrid, Barcelona, Partizan Beograd in Bayern München.

Pri Jadranu je zamisel za kakovostni košarkarski turnir mladinskega kova prišla na dan še pred izbruhom koronavirusne pandemije, zaradi slednje pa so morali na prvo izvedbo nekoliko počakati. »Začeli smo se pogovarjati z različnimi prijatelji iz velikih evropskih klubov, začenši s Fenerbahčejem iz Istanbula, kjer je nekdanji selektor Slovenije Radovan Trifunović eden izmed pomočnikov trenerja članske ekipe. Nato smo stopili v stik z beograjskim Partizanom in drugimi klubi. Pred šestimi meseci sem si ogledal podoben turnir v Trevisu in navezal stike še z Real Madridom in Barcelono,« je povedal Jadranov menedžer Boris Vitez. Turnir bo na Opčine privabil več kot 120 košarkarjev, trenerjev in spremljevalcev, ki bodo nastanjeni v prenovljenem Hotelu Maestoso v Lipici. Za prevoze v športno dvorano za tekme in treninge bodo organizirali avtobus.