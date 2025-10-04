Jadran v svoje vrste zvabil mladega Mattea Rollija

Jadran prihaja jutrišnji na derbi meddeželne B-lige proti goriškemu Dinamu (ob 18. uri v tržaški športni dvorani Čarboli) dodatno okrepljen, saj je v tem tednu v svoje vrste zvabil 21-letnega organizatorja igre Mattea Rollija. Rolli je košarkarsko dozorel pri klubu Pallacanestro Trieste, s katerim je tudi debitiral v A-ligi. V minuli sezoni je mladi Tržačan dokaj uspešno igral v dresu moštva Vigor Matelica v meddeželni B-ligi, na 39 tekmah je v povprečju dosegel 4,3 točke. Gre za čistokrvnega organizatorja igre, ki bo glavna menjava Matije Baticha. Med mladimi košarkarji Jadranove šole namreč v tem trenutku ni nobenega igralca s takimi značilnostmi, zato je moralo vodstvo poiskati zunanjo rešitev. Jadranov trener Matija Jogan je z veseljem sprejel prihod Rollija, ki bo že jutri proti Dinamu na razpolago.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku