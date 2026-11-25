Italijanska smučarska šampionka Federica Brignone je danes nepričakovano sporočila, da zaključuje tekmovalno kariero. Najuspešnejša italijanska smučarka vseh časov, ki je med drugim osvojila zlati kolajni na zadnjih zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina, je povedala, da čuti v nogi prehude bolečine, kar je med drugim danes zaznala po dvodnevni dejavnosti na belih strminah. Šlo je za zelo težko odločitev, je nadaljevala, toda kljub vsem prizadevanjem, da bi se vrnila, so posledice poškodb prehude. Brignone je napovedala, da bo odsmučala še zadnjo poslovilno tekmo.