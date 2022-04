Jadranova sedmica

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Jadran Monticolo&Foti – Cus 79:63 (19:20, 39:37, 69:43)

Jadran: Batich 15 (7:9, 1:4, 2:4), Zidaric 3 (-, 0:2, 1:3), Ban 16 (4:6, 3:5, 2:5), Schina 13 (3:7, 2:4, 2:2), Ridolfi 0 (-, 0:1, -), De Petris 11 (1:2, 5:12, -), Jakin 0 (-, -, 0:1), Malalan 8 (-, 4:4, 0:1), Pregarc 2 (-, 1:3, 0:1), Bunc 5 (-, 1:4, 1:2), Persi 0 (-, -, 0:2), Rajčič 6 (-, -, 2:5). Trener: Oberdan.

Skoki: 52 (38 v obrambi, 14 v napadu); podaje: 18 (Batich 6); izgubljene žoge: 20; pridobljene žoge: 11; SON: 26; PON: -.

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so osvojili zmago na tržaškem derbiju C-lige gold proti Cusu in vknjižili že sedmi zaporedni uspeh. Končni izid tekme v telovadnici na Opčinah je bil 79:63, odločilno prednost pa so si domači košarkarji priigrali v tretji četrtini, ki se je zaključila z delnim izidom 30:6.

V prvem polčasu je bila sicer tekma povsem izenačena. V uvodni četrtini je Cus s hitro igro spravil v težave domačine, ki so tako v napadu kot v obrambi zaigrali nekoliko preveč lagodno. V začetku druge četrtine je Jadran skušal pobegniti. Malalan in soigralci so predvajali bolj čvrsto obrambo, v napadu pa so uspešno prebijali nasprotnikovo consko postavitev. Cus pa ni popustil in z delnim izidom 10:2 znova prešel v vodstvo. Koš za novo Jadranovo vodstvo je nato tik pred iztekom igralnega časa dosegel Ban (39:37).

Drugi polčas pa se je začel s precej bolj raznoliko igro Jadrana, ki je kmalu pobegnil na + 11 (49:38). Na drugi strani igrišča Tržačani nikakor niso našli poti do koša in do konca tretje četrtine zadeli le 6 točk. Jadranovi košarkarji so v tem delu tekme dejansko zapečatili zmago, saj so pred zadnjimi desetimi minutami igre imeli že 26 točk naskoka (69:43). Kazalo je, da bo zadnja četrtina povsem nezanimiva, pa vendar je Cus izkoristil padec koncentracije domače peterke in se z delnim izidom 14:0 ponovno približal (69:57). To pa je bilo tudi vse, kar so Pozzeccovi varovanci zmogli, saj je Jadran ponovno dvignil ritem igre in dokončno strl odpor borbenih gostov.

Končni izid in sam potek tekme sta jasno pokazala, da je Jadran po kakovosti precej boljši od Cusa. Trener Oberdan razpolaga namreč z bolj popolno ekipo, na drugi strani pa je imel Cus premalo nevarnih košarkarjev in krepko slabšo klop. Jadran Monticolo&Foti se je na lestvici izenačil z Boznom, ki je na domačem igrišču le za točko (74:75) klonil proti Miranu. Ravno proti Miranu se bo Jadran pomeril v sredo (na Opčinah ob 21. uri) v tekmi zaostalega 15. kroga. Sledil bo velikonočni premor, medtem ko bo zaostala tekma 17. kroga (najbrž odločilna za končno tretje mesto) med Jadranom in Boznom na vrsti v petek, 22. aprila.