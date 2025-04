Jadranovi košarkarji vknjižili tretjo zaporedno zmago

Jadran – Blu Orobica Bergamo 79:67 (15:14, 34:31, 59:44)

Jadran: Batich 7 (-, 2:5, 1:6), Demarchi 9 (2:2, 2:6, 1:7), De Petris 0 (-, -, -), Jakin 7 (2:2, 1:2, 1:1), Gobbato 22 (5:10, 7:9, 1:2), Malalan 2 (-, 1:1, 0:1), Karapetrović 8 (2:2, 3:7, -), Besedić 19 (-, 2:2, 5:6), Milisavljevic 5 (-, 1:2, 1:4), Ignjatović in Ban nv. Trener: Vatovec.

V predzadnjem krogu skupine za obstanek v meddeželni B-ligi je Jadran na Čarboli z 79:67premagal ekipo Blu Orobica iz Bergama. Tekma se za domače košarkarje ni začela najbolje. Jadran nikakor ni našel poti do koša, tako da je Blu Orobica po dobrih sedmih minutah igre vodila že s 5:13. V pravem trenutku pa je v ospredje stopil Besedić z dvema zaporednima trojkama za Jadranovo vodstvo ob koncu prve četrtine s 15:14. V uvodu druge četrtine so gostje spet povedli, Jadran pa si je nato z delnim izidom 9:0 priigral šest točk naskoka (31:25). V izteku je moštvo iz Bergama izenačilo pri izidu 31:31, Gobbato pa je s trojko tik pred sireno poskrbel, da je Jadran odšel na glavni odmor s tremi točkami prednosti (34:31).

Drugi polčas se je za Vatovčevo ekipo začel zelo dobro. S trojkama Baticha in Milisavljevica je Jadran takoj pobegnil na + 9 (40:31), v naslednjih minutah pa je prednost domače peterke predvsem po zaslugi razigranega Gobbata skokovito narasla. Po polovici tretje četrtine je bil izid že 50:33. V nadaljevanju so se gostje vendarle predramili, Jadran pa je ohranil zanesljivo prednost pred zadnjimi desetimi minutami igre (59:44). Ko je kazalo, da je Jadranova zmaga že na varnem, je prednost domačinov v zadnji četrtini začela hitro in nevarno kopneti. Dobre štiri minute pred koncem je Bergamo zaostajal le še za tri točke (65:62). Po dveh zadetih prostih metih Karapetrovića je spet dve zaporedni trojki zadel Besedić (73:62), tako da je Jadran v končnici mirno prišel do tretje zaporedne zmage.