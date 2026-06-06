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Odbojka

Jan Feri v A3-ligi pri Aurispi Lecce

Goriški odbojkar bo prvič v karieri zaigral v A3-ligi

Urška Petaros |
Lecce |
6. jun. 2026 | 8:32
    Jan Feri v A3-ligi pri Aurispi Lecce
    Jan Feri je letos igral za Catanio (FB SVILUPPO SUD CATANIA)
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22-letni goriški odbojkar Jan Feri je našel novo odbojkarsko sredino za prihodnjo sezono. V sezoni 2026/2027 se prvič v karieri seli v A3-ligo, kjer bo zastopal barve ekipe Aurispa DFVLecce.

Feri je v zadnjih treh sezonah igral v A2-ligi, najprej dve sezoni pri Ravenni, letos pa še v Catanii, s katero se mu sicer ni uspelo prebiti v play-off za napredovanje. Pred tem je nastopal tudi za Pradamano v B-ligi.

Nekdanji odbojkar OK Val se pridružuje ekipi, ki je v lanski sezoni zasedla peto mesto v modri skupini A3-lige in nato v play-offu izpadla v osmini finala, leto pred tem pa se je v play-offu prebila do četrtfinala.

Goriški sprejemalec bo tako pomembna okrepitev za ekipo Aurispa Lecce, ki je sad sodelovanja med Aurispo Alessanom in Salentom Team Volley Tricase.

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