Jan Polanc zaradi zdravstvenih težav končal kariero

Slovenski kolesar Jan Polanc je zaradi težav s srcem končal kariero, je na spletni strani sporočilo njegovo moštvo UAE Team Emirates. V ekipi emiratov sicer kolesarita tudi Tadej Pogačar in Domen Novak. Pregledi čez zimo so namreč pokazali na nepravilnosti delovanja srca, zaradi katerih ne bi bilo varno nadaljevati športne poti, je zapisala ekipa.

»Najprej bi se rad zahvalil ekipi in vsem zdravnikom, ki so me podpirali v tem procesu. Za mano je veliko pregledov, moštvo pa je bilo na moji strani in mi pomagalo najti odgovore ter sprejeti prave odločitve. Posebna zahvala gre tudi moji družini in prijateljem, ki so mi v tem času stali ob strani in me celotno kariero podpirali tako v dobrih kot slabih trenutkih,» je dodal 31-letni Polanc.

»To seveda ni način, na katerega sem želel končati kolesarsko kariero, a ko pogledam nazaj, sem zelo zadovoljen. Deset let sem vztrajal v profesionalnem športu, pri tej ekipi pa sem bil vse od začetka kariere. Delili smo nekaj nepozabnih trenutkov, upam, da bom v tej družini nadaljeval tudi v prihodnosti,» je še sporočil. Polančeva največja uspeha sta dve zmagi na etapah dirke po Italiji v letih 2015 in 2017. Dve leti kasneje je kot prvi Slovenec na Giru nosil tudi rožnato majico vodilnega. Pred šestimi leti je postal slovenski prvak v vožnji na čas, lani pa je slavil svojo zadnjo zmago na trofeji Laigueglia. Zadnjič je nastopil na dirki Gran Piemonte v začetku lanskega oktobra, dirke ni končal.