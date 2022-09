Jana Germani bi bila rada (še) hitrejša

Tržaška jadralka Jana Germani, članica športne ekipe italijanske mornarice in TPK Sirena, je z Giorgio Bertuzzi po letu dni vnovič potrdila, da sodi med najboljše jadralke olimpijskega razreda 49er FX. Letošnje nastope na svetovnem prvenstvu v kanadskem Halifaxu sta končali na 12. mestu. Sedemnajst točk jima je zmanjkalo za preboj v regato za kolajne, ki je včeraj okronala novi svetovni prvakinj Nizozemki Odile van Aanholt in Annette Duetz. Slednji sta v finalni regati ugnali najbližji zasledovalki Švedinji Vilmo Bobeck in Rebecco Netzler.

Ambiciozni dekleti, ki sta lani končali na visokem 10. mestu – sicer v letu olimpijskih iger –, sta si po oceni sodeč želeli še nekaj več. In to verjetno predvsem zato, ker sta točno vedeli, kje bi bili, ko bi bili tako pripravljeni kot najboljše posadke. »Na letošnjem prvenstvu so namreč prednjačile tiste posadke, ki so bile hitrejše. Torej tiste, ki so v pripravljalnem obdobju temu elementu posvečale več pozornosti kot mi. Regate so bile nasploh še kar enostavne, pihalo je največ do 15 vozlov, a če nisi bil dovolj hiter, se je vsakič zakompliciralo. In ker je nastopilo kar 36 posadk, si hitro obstal v ozadju in nato s težavo napredoval,« je opisala Germanijeva.