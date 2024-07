Jana Germani in Giorgia Bertuzzi pridobili kar devet mest in sta tretji!

Po drugem dnevu na olimpijski regati v razredu 49er FX sta »azzurri« Jana Germani in Giorgia Bertuzzi na zelo solidnem 3. mestu. Na morju pred Marseillom, olimpijska baza je v Roucas-Blanc Marina, sta do danes opravili šest plovov.

Po prvem dnevu sta bili »azzurri« Germani in Bertuzzi na skupnem 12. mestu. Na prvem plovu sta bili 12., nato sta osvojili dve 9. mesti. Na lestvici sta vodili Nizozemki van Aanholt in Duetz. Drugi sta bili Francozinji Steyaert in Picon, tretji pa Nemki Bergmann ter Wille. »V nedeljo je bolj slabo pihalo in bilo je zelo vroče. Bil je tudi prvi dan olimpijskih iger in prvi olimpijski nastop nasploh. A kljub temu sta Jana in Giorgia jadrali zelo dobro,« je ocenil Karim Germani, Janin oče, ki spremlja hčer na olimpijskem tekmovanju pri Marseillu.

Po današnjem drugem dnevu pa se je situacija na skupni razvrstitvi popolnoma spremenila. Veter se je nekoliko okrepil – okrog 9 vozlov med prvim plovom, nato okrog 6 – in krmarka Jana ter flokistka Giorgia sta pridobili na samozavesti. Premočno sta osvojili prvi plov, po drugem sta bili tretji, po tretjem pa šesti. Pridobili sta kar devet mest in sta po današnjem dnevu na skupnem tretjem mestu.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.