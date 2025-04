Jana Germani od danes v Hyèresu

Jadralka tržaškega pomorskega kluba Sirena in ekipe italijanske vojne mornarice Jana Germani bo od danes do sobote, 26. aprila, nastopila na drugi etapi jadralnega Sailing Grand Slam 2025. V obmorskem mestecu Hyères pri Toulonu na francoski sredozemski obali vzhodno od Marseilla bo na sporedu prestižna 56. Semaine Olympique Française de Hyères, na kateri bodo v olimpijskih razredih prisotni vsi najboljši jadralci in jadralke na svetu. Jana Germani bo v razredu 49er FX jadrala v paru z Rimljanko Bianco Caruso. V istem razredu bo nastopila še italijanska dvojica Giunchiglia-Schio, ki je na Trofeji princese Sofije v Palmi de Mallorci bila za mesto slabša od posadka Germani-Caruso. Tržaško-rimska naveza se je v Španiji, na prvi etapi Sailing Grand Slam 2025, uvrstila na 6. mesto.

Danes bodo na sporedu prvi trije plovi. V soboto se bo najboljših deset posadk borilo v regati za kolajne.