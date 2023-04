Jana Germani (TPK Sirena) izven deseterice

Regato za Trofejo Princese Sofie na Palmi de Mallorca sta Jana Germani (vojna mornarica in TPK Sirena) in Giorgia Bertuzzi v razredu 49er FX zaključili na 14. mestu, torej brez regate za kolajne. Za desetouvrščeno posadko sta zaostali 11 točk, sicer pa sta bili najvišjeuvrščeni italijanski jadralki v tem razredu. Carlotta Omari in Sveva Carraro sta bili 31., drugi med Italijankami.

V razredu 470 sta Slovenca Tina Mrak in Jakob Božič končala nastop ena 18. mestu, Mija Škerlavaj in Martin Fras pa v srebrni skupini na 59. Koprčan Toni Vodišek je v formuli kite osvojil 6. mesto.