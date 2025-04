Jana Germani uspešno prestala tekmovalni krst z novo sojadralko

Tržaška jadralka Jana Germani, članica TPK Sirena in reprezentančne ekipe italijanske vojne mornarice, je prejšnji teden opravila krstni nastop v letošnji sezoni. Prvič je tudi tekmovala z novo sojadralko, 28-letno Rimljanko Bianco Caruso, prav tako članico vojne mornarice, s katero je na prestižni mednarodni regati za 54. Trofejo Princese Sofije osvojila 6. mesto v razredu 49er FX. Spomniti moramo, da se je po nastopu na lanskih olimpijskih igrah prekinilo sodelovanje med Jano Germani in Giorgio Bertuzzi, ki sta na olimpijskem debiju v morju pred Marseillom dosegli zelo pozitivno 5. mesto.

Petindvajsetletna Germani, ki na jadrnici opravlja vlogo krmarke, je z nastopom na Palmi de Mallorci nadvse zadovoljna, čeprav se je morala po lanski zmagi letos zadovoljiti s 6. mestom: »Zelo sem zadovoljna s tem, kar sva z Bianco prikazali. Dvakrat sva se tudi prevrnili, kar naju je veliko stalo. Brez teh in še nekaterih drugih manjših napak, ki so bile izključno sad najine neizkušenosti, bi se po vsej verjetnosti uvrstili na zmagovalni oder. Potencial je več kot dober, v kvalifikacijskih plovih sva bili tudi dvakrat prvi.«

Sirenina jadralka je izpostavila nekaj razlik, ki jih je zaznala v jadranju z novo flokistko: »Razlika je predvsem v postavi, saj je Bianca nekoliko višja od Giorgie. To se pozna predvsem v jadranju v močnejšem vetru. Na treningih sva se z Bianco takoj dobro ujeli in tudi na sami regati v Palmi napredovali iz dneva v dan. Predvsem pa sva se skupaj zelo zabavali, kar je v tem trenutku po moji oceni najvažnejša stvar.« Po nepričakovanem koncu skupne poti z Giorgio Bertuzzi si je Jana Germani vzela nekaj časa za preizkus nove sojadralke za nov olimpijski ciklus. Na oktobrskem državnem prvenstvu v Cagliariju je nastopila s klubsko kolegico pri Sireni Caterino Sedmak, s katero bi lahko v prihodnosti spet združila moči. Janin glavni cilj letošnje sezone je svetovno prvenstvo, ki bo od 7. do 12. oktobra v Cagliariju.

Jana Germani v igri za naslov jadralca leta 2025

Jana Germani je med nominiranci za naslov jadralca leta 2025, ki ga podeljuje revija Giornale della Vela. V absolutni konkurenci je skupno 14 jadralcev in jadralk oz. posadk. Volite lahko na spletni povezavi velistadellanno.giornaledellavela.com, in sicer do 10. maja do 12. ure. Prvih pet v glasovanju se bo uvrstilo v finale, na koncu pa bo žirija izbrala zmagovalce v posameznih kategorijah.