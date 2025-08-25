Janja Garnbret s plezanjem zbrala več kot 62 tisoč evrov

Slovenska Bistrica je bila v soboto povsem v znamenju športnega plezanja. Po zaslugi najboljše na svetu Janje Garnbret so v plezalnem centru pripravili 24-urni plezalni maraton z dobrodelnim namenom za Botrstvo v športu. Kot prva Slovenka je v časovno omejenem obdobju 24 ur preplezala 100 vnaprej postavljenih smeri na umetnih stenah.

Garnbret je v Plezalnem centru Slovenska Bistrica začela plezati v petek ob 21. uri ter plezala do poltretje ure zjutraj, s krajšim premorom za nekaj počitka in spanec pa je nato podvig nadaljevala v soboto dopoldne. Ob njej so plezali tudi plezalci, ki so kupili vstopnico in s tem prispevali za dobrodelni namen. Za sam finiš maratona pa si je prihranila najzahtevnejši smeri na zunanji steni centra, ko je plezala ob navijanju številnih navijačev in ljubiteljev športa.

Po končanem dogodku so razkrili še končno številko zbranih sredstev, znesek znaša 61.478 evrov. Celoten izkupiček bo namenjen Botrstvu v športu, za mlade športnike iz socialno ogroženih okolij, katerega vlogo ambasadorke je prevzela letos od lanskega ambasadorja Gorana Dragica.