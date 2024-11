Januarja bi lahko nastopila v svetovnem pokalu na Zlati lisici

Alpska smučarka Caterina Sinigoi je pripravljena na novo sezono. Enaindvajsetletna Nabrežinka je letos članica slovenske B-reprezentance, kar ji bo omogočalo redne nastope na tekmah evropskega pokala v tehničnih disciplinah. Ob tem ima tudi dobre možnosti, da bo nastopila na tekmi svetovnega pokala za Zlato lisico v Kranjski gori v začetku januarja.

Članica novogoriškega SK Gorica je svoje načrte in svoja osebna pokrovitelja razkrila včeraj na novinarski konferenci v prostorih podjetja Spintec v Volčji Dragi. Kraj ni naključen, saj je podjetje Spintec, ki ga vodi Goran Miškulin in ki se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo igralnih naprav, postalo eden izmed osebnih pokroviteljev Caterine Sinigoi. Drugi je sesljanska športna trgovina Alternativa Sport, ki jo vodi nekdanji predsednik SK Devin Dario Štolfa in ki nabrežinski smučarki že več let stoji ob strani. Na včerajšnjem srečanju sta Caterini v imenu ZSŠDI srečo zaželela operativni tajnik Igor Tomasetig in član izvršnega odbora Sandro Corva.

Caterina Sinigoi, ki še naprej trenira pod taktirko svojega dolgoletnega trenerja Aleša Severja, je pred začetkom lanske sezone stopila pod okrilje Smučarske zveze Slovenije. Z dobrimi rezultati si je letos prislužila mesto v državni B-reprezentanci oziroma v ekipi za evropski pokal. V celinskem pokalu bo tako v letošnji zimi redno nastopala. Prvi tekmi jo čakata 7. in 8. decembra v avstrijskem Mayrhofnu, kjer bosta na sporedu slalom in veleslalom.

»Glavni cilj letošnje sezone je uvrstitev med najboljšo trideseterico na tekmah evropskega pokala v slalomu. Tekmovala bom tudi v veleslalomu, a se zavedam, da me v tej disciplini čaka zahtevnejša naloga. Upam, da bom lahko dobila svojo priložnost tudi na Zlati lisici, na kateri sem lani nastopila kot predtekmovalka. Ob kančku sreče pa bi lahko nastopila še na kakšni tekmi svetovnega pokala,« je dejala Sinigoi. Mlada Nabrežinka je ocenila, da se lahko v letošnji sezoni v slalomu spustiti med 20 in 23 FIS točk (trenutno jih ima 26,72, kar jo uvršča na 176. na svetovni jakostni lestvici), v veleslalomu pa pod mejo 30 točk (trenutno 39,22).