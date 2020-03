jazostanemdoma: Karen Hervat

Kljub vladnim ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusa lahko profesionalni športniki in tisti, ki se potegujejo za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, nadaljujejo z vadbo. Seveda se morajo držati predpisov, v prvi vrsti varnostne razdalje, in biti pod stalnim zdravniškim nadzorom. V to kategorijo športnikov sodi tudi tržaška lokostrelka Karen Hervat, ki je stalna članica mladinske državne izbrane vrste. Devetnajstletnica doma iz Hrvatov pri Borštu se je konec februarja na državnem dvoranskem prvenstvu v Riminiju okitila z naslovom mladinske prvakinje. Nato pa ni več tekmovala.

Kljub težkim razmeram, ki vladajo na celotnem italijanskem ozemlju, se Hervatova ni vrnila v domači kraj. Ostala je v mestecu Cantalupa v Piemontu, kjer študira in trenira z ostalimi reprezentanti. »Pravzaprav smo v karanteni v hotelu, kjer smo nastanjeni. Ven gremo le takrat, ko se odpeljemo na trening v bližnji športni center,« je najprej dejala obetavna lokostrelka. Šolske obveznosti opravlja preko računalnika, saj jim profesorji redno pošiljajo gradivo in naloge. »Na nek način je boljše tako, saj lahko lokostrelstvu namenimo več časa. Prosti čas med treningi in v večernih urah izkoristimo za učenje. Dobro smo se organizirali,« je povedala mlada lokostrelka tržaškega kluba Archery Team Trieste.