Jernej Terpin: »Letos je A2-liga res kakovostna«

Jernej Terpin, odbojkar iz Števerjana, bo letos najvišje postavljeni slovenski odbojkar iz Trsta in Gorice. Drugo leto zapored bo branil barve ekipe Mondovì v italijanski A2-ligi. Druga liga je sicer letos bistveno kakovostnejša od lanske, saj nastopa le dvanajst ekip. Prav zato je z izbiro, da ostane v Italiji, 23-letnik nadvse zadovoljen. V poletnih mesecih ga je mikalo tudi v Francijo, a se je naposled odločil, da ostane v A2-ligi, ki je že v prvem krogu nakazala zanimiv boj za obstanek.

V intervjuju za Primorski dnevnik je Terpin ocenil prvenstvo, ekipo in napovedal cilje.

Kam ciljate v takem prvenstvu? Lani ste ves čas krojili vrh lestvice vaše skupine, kako bo letos?

Želja je uvrstitev v play-off, kamor se prebije najboljših osem ekip. A realen cilj bo znan morda šele čez kak teden, ko bomo ugotovili, kam zares sodimo. Nikakor se ne moremo primerjati z ekipami, kot so na primer Siena in Castellana Grotte, ki sta lani igrali v superligi in sta letos ohranili del postave iz A1-lige in jo še dodatno okrepili. Nekatere ekipe imajo tudi do dva do trikrat višji proračun od Mondovija. Nevarna bo tudi ekipa Colaci, ki ima kot edina v Italiji tudi lastno dvorano. Tu je še Bergamo, ki nas je lani premagal v polfinalu, pa še Brescia in Reggio Emilia.

Skratka, zahtevno bo.

Seveda. Pri napovedih je potrebna tudi dobršna mera objektivnosti. Morda sodimo med 6. in 8. mesto, a morda bomo tudi slabši. Letos sta predvidena tudi dva izpada.

Ste s prvim nastopom zadovoljni?

Sem. Igral sem precej dobro, zbral 12 točk, izkoristek pa je bil 55-odstotni (Mondovì je izgubil proti Ortoni s 3:1). Še vedno torej računajo name.