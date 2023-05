Jernej Terpin napredoval v superligo

Vibo Valentia, kjer je kot standardni krilni napadalec igral tudi števerjanski odbojkar Jernej Terpin, nekdanji igralec Olympie, je napredovala v najvišjo italijansko ligo - superligo. Tudi na tretji tekmi finalne serije play-offa A2-lige je bila boljša od Bergama, kjer je letos igral Goričan Mitja Pahor (tudi nekdanji igralec Olympie) in se tako po eni sezoni vrača v superligo.

Na tretji finalni tekmi je Vibo Valentia pred domačo publiko premagala Bergamo spet s 3:0, tako kot na prvi in drugi. V vseh nizih je bila prepričljivo boljša, saj ni dopustila nasprotniku, da je dosegel 20. točke. Prvi niz se je končal 25:18, drugi 25:17 in tretji spet 25:18. Terpin je zbral 8 točk (tudi en blok), Pahor pa je vstopil za Bergamo v drugem in tretjem nizu in prispeval dva servisa.

Letos je Vibo Valentina z najbolj konkurenčno postavo v ligi prednjačila tako v rednem delu in ga visoko zmagala, osvojila pa je tudi italijanski pokal A2-lige in zmagala superpokal.

Terpin je že drugi goriški odbojkar, ki je napredoval iz A2- v superligo. Pred dvema sezonama (2020/21) je s Tarantom zmago v prvenstvu A2-lige (in napredovanje) dosegel Sandi Persoglia, ki pa ni igral v standardni postavi.