Jernej Terpin zimski prvak A2-lige

Vibo Valentia, ki igra letos v A2-ligi kot novinka, saj je lani izpadla iz najvišje superlige, je po prvem delu prvenstva potrdila, da želi biti v tej ligi protagonist in se čim hitreje vrniti med najboljše. Prvi del prvenstva A2-lige je tako ekipa, v kateri je mesto dobil tudi števerjanski odbojkar Jernej Terpin, zaključila z naslovom zimskega prvaka, na prvem mestu s petimi točkami naskoka pred Castellano Grotte, šest točk manj pa imata Cantù in Bergamo, kjer je slovensko » kvoto« po odhodu Terpina dopolnil še en Goričan, Mitja Pahor. Bivša igralca Olympie sta s svojima ekipama skratka v objektivu pozornosti druge italijanske lige, ki je letos še posebej izenačena, če vemo, da je med tretjim in dvanajstim mestom le šest točk razlike. Med drugim je tudi zimski prvak klonil proti Cuneu in Porto Viru, ki zasedata sredino lestvice, nazadnje pa je moral priznati premoč tudi proti Bergamu s 3:2 po vodstvu z 2:0. Na zadnji odigrani tekmi, v zaostali tekmi 9. kroga proti Reggio Emilii, pa je Vibo v sredo zmagal s 3:0.

Terpin je k bivšemu prvoligašu odšel z željo, da bi nadaljeval svoje odlične nastope zadnjih dveh let pri Bergamu, kjer je bil nesporni steber ekipe, se je pa moral na začetku kar privaditi na hudo konkurenco. Temu pa je bil kos, saj si je po prvih krogih, v katerih je manj igral, pridobil zaupanje trenerja in redno igra v standardni postavi.