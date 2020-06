Jerončič: »Pri odbojki ena plus ena ni vedno dve«

Pred mesecem dni je Gregor Jerončič, dologletni odbojkar in trener Sloge Tabor, lani pa vodja ženskih ekip Kontovela, sprejel ponudbo slovenskega prvoligaša. S Calcitom iz Kamnika, ki je v minulih sezonah ob ACH volleyju in Mariboru med najboljšimi moškimi ekipami v Sloveniji, je podpisal dveletno pogodbo.

Gregor, ste s treningi že začeli?

Ne. V Sloveniji trenirajo le tiste ekipe, ki v postavah zbirajo več domačih igralcev. Sicer pa trenirajo igralci kondicijo individualno, da bodo ob začetku treningov, nekje konec julija ali v začetku avgusta, pripravljeni.

Sezona se je končala nepričakovano, kdaj so vas v Kamniku začeli snubiti?

Med karanteno so me poklicali in predstavili ponudbo. S Kamnikom sem bil sicer že pred leti v stiku, večkrat smo se nato še pohecali, ali se jim bom pridružil. Letos pa je šlo zares. Imel sem še druge ponudbe, tako v Sloveniji kot na italijanski strani, a sem se naposled odločil za Kamnik.

Živite v Šempertu pri Gorici, Kamnik pa je oddaljen več kot uro in pol vožnje. Se boste torej preselili v osrednjo Slovenijo?

Ne. Živel bom doma, a bom lahko od časa do časa tudi ostal v Kamniku, kjer mi klub nudi stanovanje. Letošnja sezona bo zelo naporna. S Kamnikom bomo igrali tudi pokal Cev, pa pokal Mevza. Skupno bomo morali do aprila, ko se mora sezona končati zaradi olimpijskih iger, odigrati kar 52 tekem, skratka dve tekmi na teden. Zahtevno bo.

Calcit je letošnjo skrajšano sezono končal na drugem mestu, v pokalu pa je izpadel že v polfinalu. Kam boste ciljali v prihodnji sezoni?

Ciljamo na vrh, do kam se bomo dokopali, pa bo pokazala sezona in igrišče. Lani je Calcit kljub zelo izkušeni ekipi, ki je dlje časa igrala skupaj, igral pod pričakovanji. Ve se, da šport ni matematika. Ena plus ena ni vedno dve. Visoki vložki ne prinesejo vedno veliko, o rezultatih odloča tudi sožitje v ekipi, navdih in še vrsta drugih spremenljivk. Letos tudi sestavljamo konkurenčno in ambiciozno ekipo, ki bo sicer nekoliko mlajša. Želimo si nekoliko mlajše igralce tudi zaradi naporne sezone. Pomembno bo, da se igralci hitro regenerirajo.

Koliko vplivajo na razvoj odbojke v Sloveniji in na prvo ligo uspehi slovenske reprezentance?

Slovenija je v zadnjih petih letih zagotovo pridobila prestiž, res pa je, da ne moremo enačiti reprezentance in klubske odbojke. To sta dva različna svetova. Res pa je, da so vsi slovenski reprezentanti začeli pot v Sloveniji. Slovenska prva liga pa tudi zaradi njih ne sodi več med tretjerazredne dežele. ACH volley nenazadnje že več kot deset let igra v ligi prvakov, nastopil je tudi v finalu četverice, prav tako Calcit je uspešen v pokalu Cev. Slovenski klubi so zato prepoznavni in lahko dobra odskočna deska: tako za slovenske igralce, kot za igralce, ki se prvič odločijo za igranje v tujini, saj je tu manj pritiska.