Jordanov dres neprodan, zbrana sredstva v dobrodelne namene

»Že na začetku smo vedeli, da bo težko, res težko, vendar smo vseeno želeli poskusiti. Nekdo je pred kratkim rekel: ‘Lahko sprejmem neuspeh, vendar ne morem ga sprejeti, če ne poskušam.’ In prav ta maksima nas je navdihovala in vodila, ne samo v tej zadevi,« je v sporočilu zapisal Tržačan Erik Filipac, ki je pred nekaj tedni sprožil spletno nabiralno akcijo za nakup originalnega Jordanovega dresa v barvah Stefanela. Prav tistega dresa, ki ga je »Air« oblekel 26. avgusta 1985 na ekshibicijski tekmi v športni dvorani na Čarboli, kjer je med drugim s silovitim zabijanjem raztreščil stekleno tablo koša. Podpisani dres je namreč avkcijska hiša Sotheby’s dala na dražbo z izklicno ceno 300.000 ameriških dolarjev.

Filipacova pobuda ni dosegla svojega primarnega in obenem zelo ambicioznega cilja. Nekdanji Borov košarkar in trenutno član Bregove ekipe v promocijski ligi pa je vseeno poskrbel za plemenito potezo: »Čeprav zbiranje sredstev ni privedlo do želenega epiloga, je vseeno privedlo do zmage. Tistega bombažnega kosa zgodovine nismo uspeli vrniti nazaj v Trst, smo vseeno zbrali 200 evrov. Ta znesek smo darovali fundaciji Lucchetta Ota D’Angelo Hrovatin in smo zato ponosni, da smo jim lahko s sicer majhno donacijo priskočili na pomoč. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili ne le tistim, ki so prispevali k zbiranju sredstev, ampak tudi vsem ljudem, ki spremljajo našo stran, in tistim, ki nam nenehno pomagajo pri vseh naših raziskavah,« je še dejal 29-letni Filipac, ki že vrsto let skupaj z dvojčkom Brianom zbira material o nepozabnem Jordanovem nastopu v Trstu. Na koncu pa še razplet dražbe: Jordanovega dresa tokrat niso prodali, zato ga bo Sotheby’s (newyorška hiša je ocenila, da dres velja kar pol milijona dolarjev) spet vrnila družini Stefanel.