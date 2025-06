Josip Iličić podpisal pogodbo s Koprom

Josip Iličić je od danes nogometaš Kopra, poročajo Primorske novice. Pogodbo je sklenil za eno sezono. Uradno ga bodo prek klubskih spletnih kanalov predstavili popoldne.

Namigi o koprski zgodbi so se pojavili še pred koncem sezone, v kateri je 37-letni nekdanji reprezentant igral za Maribor. Ker je sam izrazil željo, da bi kariero sklenil v Kopru, se je z vodstvom kluba dogovoril, da se za mizo usedejo takoj po koncu prvenstva, kar se je tudi zgodilo. Na kosilu s predsednikom Antejem Gubercem, športnim direktorjem Ivico Gubercem in trenerjem Slavišo Stojanovićem je padel dogovor, ki so ga na papirju zapečatili danes.

Vidnost v slovenski ligi si je sicer najprej izboril prav v Kopru, v dresu pokojne Bonifike leta 2007. Zanjo je Josip Iličić odigral 24 tekem in zabil tri gole. Sledil je Interblock, nato prva selitev v Maribor, od koder se je prodal v tujino, kjer je največji pečat pustil v Atalanti.