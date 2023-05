Jure Prešeren: Za nas je prava fešta

"Vzdušje je danes čudovito. To je prava fešta za vse nas tu na Višarjah, za Trbiž in za celo Kanalsko dolino. Nismo navajeni na tak naval ljudi, a na tak način je poplačan ves trud organizatorjev, ki so bili res odlični in s katerimi smo zelo dobro sodelovali, kljub temu da je bilo več logističnih problemov. Vsi smo si želeli, da bi vse šlo čim bolje. Zadnji dnevi so bili pestri, tudi ker do pred nekaj dnevi je tu bilo še polno snega. Občasno je bila žičnica zaprta, a lahko smo uporabili cesto, tako da smo redno delali," je dejal Jure Prešeren, lastnik gostilne Al Convento na vrhu Višarij, ki ima danes polne roke dela.