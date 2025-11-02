Jutri na Čarboli zaključek turnirja Rosso No Borders Euro Cup 2025

Jutri bo na vrsti sklepno dejanje mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja za starostno skupino U16 Rosso No Borders Euro Cup 2025 v organizaciji AŠZ Jadran. V tržaški športni dvorani na Čarboli bo ob 10. uri na sporedu tekma za 3. mesto, ob 12. uri pa finale.

V finalu četrte izvedbe Jadranove »male evrolige« se bosta tako kot leta 2022 in lani pomerila Real Madrid in Orange1 Bassano. Špansko moštvo bo naskakovalo še četrto zaporedno zmago na turnirju. Na prvi izvedbi turnirja so bili košarkarji iz španske prestolnice v finalu boljši od Bassana z izidom 87:71, lani pa kar z 94:44. Vmes sta se leta 2023 za končno prvo mesto v španskem obračunu pomerila Real Madrid in Baskonia, finalni dvoboj pa se je končal z nekoliko bolj tesno zmago »blancosov« z 80:72.

Še pred finalom se bosta za tretje mesto pomerila milanski Armani in Joventut Badalona, ki na turnirju prvič nastopa. Milančani so si odločilno zmago priigrali včeraj popoldne na Opčinah, ko so po zelo napetem dvoboju s tesnim 92:91 ugnali slovensko izbrano vrsto U16. Še četrtič zapored bodo na turnirju naskakovali najnižjo stopničko zmagovalnega odra. Leta 2022 so v tekmi za 3. mesto le za točko ugnali rimsko Stello Azzurro (62:61), leta 2023 so bili boljši od Bassana (81:61), lani pa od turškega Bahčešehirja (82:71).

Včerajšnji izidi:

Joventut Badalona – Orange1 Bassano 77:90 (22:31, 45:50, 55:72)

Real Madrid – Bayern München 94:48 (20:12, 41:20, 63:34)

Armani Milano – Slovenija U16 92:91 (23:19, 34:48, 63:73)

Jadran/Pall. Trieste – Partizan Beograd 53:61 (10:16, 29:37, 45:49)

Današnji spored (Čarbola):

10.00 tekma za 3. mesto: Joventut Badalona – Armani Milano

12.00 finale: Real Madrid – Orange1 Bassano