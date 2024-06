Jutri start jubilejne 30. dirke po Sloveniji

Jutri se bo začela 30. kolesarska dirka po Sloveniji. Največja mednarodna preizkušnja v deželi na sončni strani Alp bo za mnoge kolesarje zadnja pripravljalna pred dirko po Franciji, tokrat pa bo potekala po vseh štirih sosednjih državah in v kraljevski sobotni etapi ponuja še zahteven vzpon na Krvavec. Dogajanje na slovenski pentlji se bo začelo že dan prej, danes, z uradno novinarsko konferenco pred začetkom v Murski Soboti. Tam bodo svoje misli predstavili nekateri najbolj izpostavljeni kolesarji, med njimi predvidoma tudi domača asa Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (Jayco-AlUla).

Skupno zmago bo branil Italijan Filippo Zana, sicer moštveni kolega Mezgeca pri avstralsko-savdski zasedbi. Lani je v skupnem seštevku drugouvrščenega Mohoriča premagal za 18 sekund, tretji Italijan Diego Ulissi (UAE Team Emirates) pa je neuspešno naskakoval rekordno tretjo zmago na dirki po Sloveniji.

Od ekip svetovne serije bodo poleg emiratov, Jayco-AlUle in Bahrain-Victoriousa na startu v Murski Soboti še Bora-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Ineos Grenadiers in Groupama-FDJ. Skupno 23 ekip, večina iz kontinentalne serije, se bo merilo v petih etapah v skupno 834,4 km in skušalo kar najhitreje premagati 12.345 višinskih metrov.

Opis posameznih etap

Sredina prva etapa bo sprinterska, a posebna, saj bo trasa peljala skozi tri od štirih sosednjih držav. Po startu v Murski Soboti bo karavana nekaj kilometrov vozila po Avstriji, Madžarski in Hrvaški. Na cilju v Ormožu bodo po 191,9 km najboljši okoli 16. ure.

Druga etapa bo prav tako ravninska med Žalcem in Rogaško Slatino (177,9 km), medtem ko bodo v tretji med Ljubljano in Novo Gorico (160,5 km) sprinterji le s težavo »preživeli« vrh zadnjega klanca na Ravnico (5,6 km/5,7 %) vsega 9,6 km pred ciljem. V tej etapi bo karavana obiskala tudi Števerjan in zaokrožila dirkanje po vseh štirih sosednjih državah.

Sobota prinaša kraljevsko etapo od Škofljice do Krvavca (147,2 km). Pred zadnjim vzponom na 1581 m nadmorske višine bodo sicer kolesarji opravili tri kategorizirane, a krajše vzpone, za konec pa iz Kamnika sledi rahlo dviganje do vznožja klanca do plaže na Krvavcu. V zadnjih 11,7 km se cesta pokonci postavi s povprečnim naklonom 7,7 odstotka.

Za konec v nedeljo sledi tradicionalen zaključek v Novem mestu. Etapa se bo začela v Šentjerneju in končala po 156,9 km. Kot je v zadnjih letih navada, bo slabih deset kilometrov pred ciljem karavana prečkala kratek, a strm klanec na Trško Goro (1,5 km/10,5 %), kjer se zbere ogromno število gledalcev.