Jutri Terpin in Pahor v boj za napredovanje

Goriška odbojkarja Jernej Terpin in Mitja Pahor bosta v nedeljo, 16. aprila, začela nastope v play-offu A2-lige.

Terpin z Vibo Valentio, ki je premočno zmagala redni del prvenstva, je glavni favorit za napredovanje v superligo. To je nazadnje dokazala tudi s pokalno lovoriko in zmago superpokala. V četrtfinalu jih v nedeljo čaka osmouvrščena Ravenna. Z ekipo ima Vibo Valentia nekaj neporavnanih računov: v rednem delu je Vibo na domačih tleh zmagala s 3:2, v gosteh pa izgubila. Zagotovo bo Ravenna igrala brez pritiska in bo zato lahko še bolj nevarna. A se prvega izziva Terpin in ostali ne bojijo. Vsi so v dobri formi.

Bergamo, ki je končal šesti, pa bo s Pahorjem igral proti Porto Viru. V zelo izenačenem prvenstvu jih je višje uvrstitve stalo nekaj preveč porazov sredi prvenstva, v zadnjih krogih pa so le dokazali, da imajo kakovostno moštvo. Tako želijo tudi nadaljevati in končati sezono, ki bo verjetno zadnja za Bergamo, čim višje.

Ostala četrtfinalna para sta (vse tekme se bodo jutri začele ob 18.00): Santa Croce – Prata Pordenone in Cantù - Castellana Grotte.