Po težavah širijo dejavnost

Po finančnih težavah barkovljanski zavod za slepe in slabovidne Rittmeyer z novim statutom, razširjeno dejavnostjo in ambicioznimi projekti, ki presegajo tradicionalne okvire rehabilitacije vida, stopa v fazo prenove. V deželni palači na Velikem trgu so v četrtek predstavili prenovljeni statut, ki pomeni tudi temeljito prenovo ustanove. Ta sicer ohranja zgodovinsko poslanstvo pomoči slepim in slabovidnim, a ga nadgrajuje z bolj celostnim, interdisciplinarnim pristopom k posamezniku.

Med prvimi konkretnimi rezultati prenove je že odprti Lumen Lab - inovativni prostor za usposabljanje slepih in slabovidnih z uporabo naprednih tehnologij. Laboratorij, ki so ga odprli marca letos, združuje različna digitalna okolja in omogoča individualizirane programe, prilagojene vsakemu uporabniku. Ob tem načrtujejo tudi oživitev Braillove knjižnice, ki je trenutno zaprta, ter njeno vključitev v širšo fundacijo v sodelovanju z lokalnimi ustanovami.

Prenova se odraža tudi v novi vizualni podobi z novim logotipom in v spletni strani, ki med drugim predstavlja razvoj ustanove - od tradicionalnega zavoda do sodobnega in odprtega sistema storitev. Spletna stran je zasnovana tako, da jo lahko prebirajo tudi slepi in slabovidni.

Kot potrditev novega zagona bo Rittmeyer konec maja gostil pomemben nacionalni dogodek na področju vida - konferenco AMGO - UICI 2026. 28. in 29. maja bo v Trst privabil strokovnjake s področij oftalmologije, rehabilitacije in izobraževanja, so napovedali na včerajšnji novinarski konferenci.

Pristojni za zdravje v deželni vladi Riccardo Riccardi je dejal, da ga veseli, da se težave zavoda rešujejo in da ta pod novim vodstvom namerava razširiti nabor storitev. Ob tem je pohvalil tudi delo izrednega komisarja Capalda. Pri njem ceni zlasti to, da dobro pozna tržaško stvarnost.