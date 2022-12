Juventina ima novega trenerja

Pri Juventini so izbrali novega trenerja, ki bo skušal v drugem delu sezone nogometne eliten lige pripeljati štandreške rdeče-bele do mirnega obstanka. Trenerja Nicolo Sepulcrija, ki je odstopil pred zadnjim krogom prvega dela, bo zamenjal Sante Bernardo, ki je nazadnje vodil ekipo Rive d'Arcano Flaibano. Novega trenerja in njegov štab naj bi sicer potrdili na jutrišnjem (torkovem) treningu v Štandrežu. Juventina bo v prvem krogu drugega dela, 15. januarja, igrala doma proti tržaški ekipi Chiarbola Ponziana.