Juventina mora osvojiti še točki

Po sobotnem velikonočnem krogu bodo v elitni ligi do konca sezone igrali še tri tekme. Na razpolago je torej le še devet točk. Kras Repen je že izpadel v nižjo ligo in bo v prihodnji sezoni igral v promocijskem prvenstvu. Sistiana Sesljan si je že pred časom izboril obstanek v najvišji deželni ligi. Korak bližji obstanku je po sobotni zmagi proti Pro Gorizii tudi Juventina (na fotografiji nogometaši iz Slovenije: Nik Kogoi, Uroš Celcer, Miha Gregorič, Dino Martinovič, Blaž Drašček, Dejan Žigon). Pravzaprav manjkata štandreškim rdeče-belim dve točki. Od 17. mesta, ki vodi v nižjo ligo, loči Juventino sedem točk. Pravzaprav sta na 16. in 17. mestu dve ekipi z enakim številom pik: Cervignano in Tricesimo. Ekipa, ki bo po rednem delu šestnajsta, bo morala še čakati na razplet v D-ligi, kjer se bo za obstanek v play-outu borila Torviscosa. V primeru izpada furlanske ekipe bi iz elitne lige nazadovalo pet ekip. Tako poleg Cervignana in Tricesima močno tvegajo še Codroipo, Sanvitese in Chiarbola Ponziana. V zadnjih treh krogih bo kar nekaj medsebojnih obračunov: Cervignano – Tricesimo (30. aprila) in Chiarbola Ponziana – Sanvitese (7. maja). Tricesimo pa bo v nedeljo igral proti Tamaiu, ki se bori za drugo mesto in posledično državni play-off. Zaradi teh medsebojnih obračunov lahko v taboru Juventine spijo mirne noči. Juventina bo v nedeljo igrala v gosteh proti Brianu Lignano. V nedeljo, 23. aprila, bosta prvenstvi elitne in promocijske lige mirovali, ker bo v Piemontu na sporedu Trofeja dežel. Nato pa bo Juventina 30. aprila igrala še zadnjo domačo tekmo proti ekipi Zaule, v zadnjem krogu, 7. maja, pa bodo rdeče-beli odšli še na zadnje gostovanje v Koren, kjer bodo igrali proti Virtusu Corno. Virtus še ni matematično izpadel, a bi lahko to storil že konec tedna.