Juventina OK, Kras (le) remiziral, Breg devetič zapored

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Azzurra Premariacco 1:0 (1:0)

Strelec: 5. Bertoli

Juventina: Mecchia, Furlani, Brichese, Zanolla, Colavecchio, Russian, Lombardi, Tuan, Pillon, Bertoli, Specogna. Trener: Bernardo.

Juventina je proti Azzurri dosegla izjemno pomembno zmago v boju za obstanek. Nogometaši trenerja Santeja Bernarda so igrali zelo požrtvovalno in borbeno. V polno so zadeli že v 5. minuti z Bertolijem. Nato pa so uspeli vodstvo obdržati vse do trikratnega sodnikovega žvižga.

PROMOCIJSKA LIGA

Cormonese – Kras Repen 1:1 (1:1)

Strelca: 30. D’Urso (C) 11-m, 35. Velikonja

Kras Repen: Bužan, Ferluga, Badžim, Rajčević, Dukić, Catera, Perhavec (Pitacco), Pagano (Degrassi), Paliaga, Kuraj, Velikonja. Trener: Kneževič.

Nogometaši Krasa, ki so v prvem delu prvenstva izgubili doma proti Cormoneseju, so tokrat na gostovanju iztrgali le točko, četudi so ves drugi del močno napadali in iskali zmagoviti gol. V vratih ekipe iz Krmina je igral Daniele Bigaj, slovenski goriški vratar, ki je bil tudi pri mladincih Venezie. Za Cormonese pa igra še en slovenski nogometaš, doma iz Gorice, Luca Paravan (nekoč je tudi že oblekel dres Krasa). Gostitelji so povedli s pomočjo najstrožje kazni, a že pet minut kasneje je uzpel izenačiti Etien Velikonja. V drugem polčasu pa je bil ves trud repenskih rdeče-belih zaman, saj žoge niso uspeli potisniti v vrata. Lavarian Mortean je že včeraj premagal Ancono Lumignacco in je tako sam na vrhu lestvice.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Aquileia 2:1 (0:0)

Strelca: 81. Sabadin, 84. Delvecchio

Breg: Blasevich, F. Spinelli, Renar, Frangini, Čermelj, Udovicich (Nigris), Ciacchi (D. D’Alesio), Delvecchio, Sabadin, M. D’Alesio, Istrice (Carbone). Trener: Biloslavo.

Bregovi nogometaši so se morali kar namučiti, da so strli odpor nižjepostavljenega moštva iz Ogleja. To jim je uspelo le v končnici tekme. Prvi so povedli gostje v 68. minuti s Sumonellijem. Varovanci trenerja Biloslava pa so odreagirali, vrgli so se v napad in v 81. minuti izenačili s Sabadinom. Zmagoviti zadetek je tri minute pozneje z lepim udarcem zunaj kazenskega prostora dosegel Delvecchio. S tem vnovičnim uspehom je Breg ohranil 3. mesto na lestvici. Pravzaprav so Bregovi nogometaši zmanjšali zaostanek za Azzurro na sami dve točki zaostanka. Azzurra je proti Santamarii igrala 0:0.

Mariano – Mladost 3:0 (0:0)

Mladost: Gergolet, Novak, M. Dreassi, D. Trevisan, Mauri, D. Dreassi (Argentin), Soban, Marušič, Cernic (M. Trevisan), Vera (S. Devetak), F. Juren. Trener: Arrisicato.

Mladost se je v Marianu enakovredno upirala domači ekipi. Po prvem polčasu je bil še izid 0:0, nato pa so gostitelji uspeli prebiti led in v osmih minutah so dosegli še dva gola.

2. AMATERSKA LIGA

Zaostala tekma

Zarja – Pieris 2:1 (1:0)

Strelca: 6. Formigoni 11-m, 62. Formigoni

Zarja: Savi, Čufar, Stocca Kralj, Danese, Matassi, Cerebuch (M. Lakoseljac), Kočič, Laknori, Del Rio (spadaro), Fabris, Formigoni (Rizzotto). Trener: F. Lakoseljac.

Rdeč karton: Formigoni

Bazovsko moštvo je na zaostali tekmi 12. kroga 2. amaterske lige tesno premagalo Pieris, ki se bori za obstanek v ligi. Zarjani so se s to zmago povzpeli na 4. mesto lestvice, ki si ga delijo z ekipo Campanelle. Tekma je bila sicer na zel nizki ravni, čeprav se je začela odlično za domače moštvo, ki je povedlo že v 6. minuti z enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Formigoni. Zarjani so nato imeli vsaj dve zelo zreli priložnosti, da bi povečali vodstvo in dejansko “zaprli” tekmo že po prvem delu srečanja. Morali pa so si zmago prislužiti v drugem delu tekme s ponovnim golom Formigonija in s tem, da je vratar Savi ubranil enajstmetrovko, saj so medtem gostje zmanjšali zaostanek na 1:2.