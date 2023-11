Juventina spet do treh točk, Kras Repen melje nasprotnike

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Pro Fagagna 1:0 (0:0)

Strelec: 46. Lombardi

Juventina: Gregoris, Zanolla (Specogna), Munzone, Botter, De Cecco, Brichese, Lombardi, Gambino, Bertoli, Piscopo, Tuan. Trener: Bernardo.

Po treh zaporednih porazih je Juventina spet okusila slast zmage. Rdeče-beli so v Štandrežu premagali solidno Fagagno. Nogometaši trenerja Santeja Bernarda so igrali zelo konkretno, morda ne najbolje, a cinično. Predvsem v obrambi so gostom prepustili zelo malo manevrskega prostora. Zmagoviti gol je padel na začetku drugega polčasa, ko je v polno po lepi akciji po levi strani ter podaji Bartolija v polno zadel Lombardi.

PROMOCIJSKA LIGA

Risanese – Kras Repen 0:2 (0:1)

Strelca: 44. Catera, 47. Sancin

Kras Repen: Manfren, S. Ferluga, Badžim, Rajčevič, Lukač, Catera, Perhavec (Degrassi), Pagano (Sancin), Velikonja (Tuiach), Kuraj, Pitacco. Trener: Kneževič.

Nogometaši Krasa so se iz gostovanja vrnili z novimi tremi točkami in ostajajo tako sami na vrhu lestvice. Rdeče-beli so povedli proti koncu prvega polčasa, a pred tem so ustvarili številne priložnosti za gol. »Že po prvem polčasu bi lahko bil izid 4 ali 5:0,« je po tekmi dejal predsednik Krasa Goran Kocman. Drugi gol je padel na začetku drugega polčasa, ko je bil po podaji Velikonje natančen Jan Sancin. Kras Repen bo v prihodnjem krogu v soboto v Repnu gostil Trieste Victory Academy.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Roianese 4:1 (0:0)

Strelca: 49., 67. in 78. Renar, 83. Nigris

Breg: Blasevich, F. Spinelli, Renar, Frangini, Čermelj, Del Vecchio, Capraro (Andreasi), Udovicich (Nigris), Sasbadin (Franza), D’Alesio, Ceglie (Maselli). Trener: Biloslavo.

Nogometaši Brega so v Dolini osvojili tri pomembne točke na račun do tega kroga višje postavljenega Roianeseja. Prvi polčas je minil brez zadetka. V drugem delu tekme so varovanci trenerja Biloslava igrali bolj odločno in samozavestno. Dobesedno se je v drugem polčasu razigral Thomas Renar, ki je dosegel tri zadetke, kar je za branilca dokaj redko. Po vodstvu s 3:0 o zmagovalcu ni bilo več vprašanje. Četrti gol je dosegel Nigris. Naj omenimo, da so gostitelji zadeli še dve prečki z D’Alesiom in Udovicichem. V prihodnjem krogu čaka nogometaše Brega derbi v Doberdobu proti Mladosti.

2. AMATERSKA LIGA

Bisiaca – Primorec 8:1 (4:1)

Strelec za Primorec: 26. Giani

Primorec: Pian, Mattera (Vesco), Koulibali, Sartoretto, Tranquillini, Djiby, Morina (De Sio), Pazzaglini (Veglia), Celardi (Kaurin), Varzaru, Giani. Trener: Graziano.

Trebensko moštvo je utrpelo še en visok poraz, tokrat v gosteh proti ekipi Bisiaca, ki se je po tej zmagi povzpela na sredino lestvice. Varovanci trenerja Graziana so igrali zares slabo. Po drugi strani so gostitelji igrali zbrano in odločno ter si brez težav priigrali vse tri točke.

Primorje – Aris San Polo 1:3

Primorje: Milloch, Fraia, Altaf, Ndiaye, Beorchia, Chiatto, Ali, Destradi, Paoletti, Ciobanu, Kopinšek. Trener: Fiore.

Vesna – Pieris 2:0 (0:0)

Strelec: 58. in 68. Franzot

Vesna: Škerk, M. Colja, Likar (Pertot), Košuta (Rebula), Kaurin, Vidoni, Kerpan (Devetak), Matuchina, K. Vidali (Leghissa), Pojani (M. Vidali), Franzot. Trener: Mozetič.

Vesna je v Križu odpravila Pieris in tako na lestvici, v pričakovanju sobotnega derbija v Bazovici z Zarjo, dodala nove tri točke. Nogometaši trenerja Igorja Mozetiča so igrali dobro, a v prvem polčasu niso uspeli zatresti mreže Pierisa. V drugem polčasu je igrala Vesna bolj agresivno in hitro povedla z Emirjem Franzotom, ki je nato kmalu še zadel drugi gol, po zelo lepi akciji.