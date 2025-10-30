Juventina z golom Bregantija v polfinalu pokala

NOGOMET

POKAL ELITNE LIGE - Četrtfinale (povratna tekma)

Fiume Veneto Bannia – Juventina 0:1 (0:1)

Strelec: 5. Breganti

Juventina: De Mattia, Loi, Ranocchi, Bric, Russian, L. Piscopo, Liut, Samotti, Breganti, Hoti, Cocetta. Trener: D. Visintin.

Juventina je na gostovanju v Fiume Venetu premagala Fiume Bannio in se je tako uvrstila v polfinale pokala elitne lige. Polfinalni nasprotnik bo Tamai, ki je danes izločil Pro Gorizio. Prva polfinalna tekma bo 19. novembra (v Tamaiu), povratna pa 3. decembra v Štandrežu. Že po petih minutah je v polno zadel Thomas Breganti. Predvsem v drugem polčasu so skušali gostitelji izenačiti, a Juventina se je borbeno branila in se tako po trikratnem sodnikovem žvižgu veselila uvrstitve v polfinale. Prva četrtfinalna tekma v Štandrežu se je končala 1:1.

Juventina bo v nedeljskem 10. prvenstvenem krogu elitne lige v Štandrežu ob 14.30 gostila Rive d'Arcano Flaibano. Medtem ko bo Kras igral doma v Repnu proti prvouvrščeni ekipi UFM iz Tržiča.

Ostali četrtfinalni izidi: Sanvitese – Fontanafredda 3:0, Chions – Pordenone 3:1, Tamai – Pro Gorizia 2:1. Polfinalna para: Tamai – Juventina, Chions – Sanvitese.