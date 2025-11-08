VREME
Športna sobota

Juventina za priključitev, Soča za prvo zmago

Športna sobota z nogometnima, košarkarskima in odbojkarskimi tekmami

    Nogometaši Juventine na arhivski fotografiji (FOTODAMJ@N)( Luca Tedeschi )
NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Tržiču, Ul. Boito: UFM – Juventina

1. AMATERSKA LIGA

14.30 v Sovodnjah: Sovodnje – Ronchi

KOŠARKA

DEŽELNA DIVIZIJA 1

19.30 v Cervinjanu: Cervignano – Kontovel

DEŽELNA DIVIZIJA 2

20.00 v Dolini: Breg SV Impianti – Santos B

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

21.00 v Piove di Sacco (PD): Volley Piovese – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak

ŽENSKA C-LIGA

20.30 v Spilimbergu: Spilimbergo – Zalet ZKB

ŽENSKA D-LIGA

17.30 v Repnu: Zalet – Libertas Martignacco

19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB– Aurora Volley

MOŠKA D-LIGA

19.30 v Muzzani del Turgnano: Muzana – SloVolley Studio Vegliach

