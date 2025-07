Juventina začela ogrevati motor za prihajajočo elitno ligo

Nogometaši Juventine so v ponedeljek začeli priprave na novo sezono, v kateri bo štandreška ekipa znova nastopala v deželni elitni ligi. Pod taktirko potrjenega trenerja Danieleja Visintina so po poletnem premoru prvič trenirali igralci, ki so že lani in v preteklih sezonah tvorili jedro ekipe, ter tisti, ki so se štandreškemu kolektivu pridružili letos poleti. Moštvo je že skoraj v celoti oblikovano, vodstvo kluba pa ne izključuje možnost še kakšne okrepitve. Ponedeljkov prvi trening je kljub rahlemu dežju potekal v pozitivnem in sproščenem vzdušju.

Kot smo že poročali, si je Juventinino vodstvo po zasluženem obstanku v sezoni 2024/25 zavihalo rokave in opravilo številne premike na nogometni kupoprodajni borzi. Do zdaj je v Štandrež pripeljalo 11 novih nogometašev, medtem ko jih je devet že v minuli sezoni nosilo rdeče-beli dres. Iz Azzurre Premariacco so prišle kar štiri okrepitve, in sicer branilca Fedederico Loi in Daniele Ranocchi ter vezista Kevin Bric in Eric Pagliaro, medtem ko sta v minuli sezoni dres mestnega tekmeca Pro Gorizie nosila branilec Mattia Tuccia in vezist Nicolò Del Fabbro. Iz Bilj prihaja napadalec Thomas Breganti, iz Cormoneseja vratar Manuel Sebastian Caruso, iz San Luigija vratar Paolo De Mattia, iz Azzurre Gorizia Patrick Sambo, iz Sovodenj pa branilec Janez Petejan. Od lanskega jedra moštva so pri Juventini ostali branilci Davide Cocetta, Luca Piscopo in Gioele Russian, vezisti Jacopo Grion, Kevin Kerpan, Daniel Liut, Marco Piscopo in Mattia Samotti ter napadalec Edison Hoti.

Okrepljen je tudi strokovni štab Juventine. Trenerju Visintinu pomagata Matteo Pillon in Massimiliano Marioni, trener vratarjev ostaja Simone Del Mestre, novi kondicijski trener je Carlo Giaggioli, maser pa Vincenzo Leone. Glavni direktor je še naprej Patrizio Gerometta, športni direktor je po novem Maurizio Valdiserra, vodja ekipe Antonio Barone, ki je že 24 sezon aktiven pri društvu, spremljevalec pa Peter Custrin. Nad vsemi bosta bdela dolgoletni predsednik Marco Kerpan (celih 28 sezon že aktiven pri Juventini) in podpredsednik Albino Devetak.

Juventina bo že v petek odigrala prvo prijateljsko tekmo, in sicer proti Pro Cervignanu, dan pred velikim šmarnom pa se bo pomerila s Fiumicellom. Sledil bo še turnir z Brianom Lignanon in tržiškim UFM, ki bo na vrsti le nekaj dni pred prvim uradnim nastopom. Že 23. avgusta se bo namreč začel italijanski pokal elitne lige.