»Tako živahne Cortine že dolgo nisem videl«

»Take Cortine že dolgo nisem videl. Pravzaprav tako prijetnega utripa v Cortini še ni bilo,« je sprva povedal Igor Gombač, Tržačan, ki si je v objemu »kraljice Dolomitov« (beri v Cortini) ustvaril družino in dom. »Tu sem od leta 1997, a verjemite mi, da toliko ljudi, življenja, gužve itd ... še ni bilo. Domačini smo se privadili na vrvež pisane množice atletov, spremljevalcev in navijačev. Cortina je z igrami na polno zadihala, čeprav tudi težav, predvsem pred igrami ni manjkalo,« je povedal Gombač, ki upravlja trgovino na glavnem trgu s pogledom na olimpijski ogenj. »Tudi promet v trgovini se je sorazmerno z obiskom Cortine povečal,« se zasmeje Igr, ki je zagrabil priložnost in si v živo ogledal nekaj olimpijskih tekmovanj. »Bil sem na sankaškem finalu ženskih dvojic, na katerem sta zmagali Južni Tirolki Andrea Vötter in Marion Oberhofer. Pa še na Team Eventu v skeletonu.«

Gombač je obenem dodal, da je bilo prvi teden olimpijskih iger v Cortini več ljudi. »Ta teden se že pozna, da je obisk malce upadel. Veliko navijačev iz Združenih držav inKanade so namreč prvi teden preživeli v Cortini, drugi pa so namenili obisku Milana.«

