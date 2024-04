Južni Tirolci boljši od SloVolleyja

Odbojkarji združene ekipe SloVolley ZKB so bili danes v Bassanu del Grappa tik pred tem, da osvojijo pokal Triveneto, na katerem so nastopili pokalni zmagovalci FJK, Veneta in Trentinskega - Južne Tirolske. A v končnici drugega seta na popoldanski tekmi proti Bocnu je nasprotnik pri izidu 24:23 za Peterlinove odbojkarje blokiral Kosminov napad in nato osvojil set ter izenačil. V tretjem setu pa je bila južnotirolska šesterka boljša in tako na koncu dvignila pokal Triveneto. SloVolley je na prvi tekmi premagal Portogruaro 3:0. Bozen pa je ekipo iz Veneta premagal z 2:1.