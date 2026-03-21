Športna sobota: Sesljan doma, pomembno za SloVolley in Bor

Košarkarji Jadrana bodo v meddeželni B-ligi igrali v gosteh pozno zvečer

Spletno uredništvo |
FJK |
21. mar. 2026 | 11:01
    Odbojkarji SloVolleya Studin Vegliach na arhivski fotografiji (FOTODAMJ@N)
    Odbojkarji SloVolleya Studin Vegliach na arhivski fotografiji (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

16.00 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Fiumicello

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

21.00 v Gardoneseju Val Trompia: Gardonese – Jadran

C-LIGA

20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – BaskeTrieste

DEŽELNA DIVIZIJA 1

18.00 pri Briščikih, Rouna: Kontovel – Cervignano

DEŽELNA DIVIZIJA 2

18.30 v Dolini:Breg SV Impianti – Cus Trieste

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

19.00 v Fiume Venetu: Fiume Veneto – SloVolley ZKB

ŽENSKA D-LIGA

17.00 v Trstu, telovadnica Cobolli: Volley Club – Zalet

19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Rizzi

MOŠKA D-LIGA

20.30 v Trstu, šola Don Milani: Altura – SloVolley Studio Vegliach

1. ŽENSKA DIVIZIJA

20.30 v Pierisu: Pieris – Sokol Zalet Bar G

18.30 v Trstu, Campus v Ul. Locchi: Azzurra Terra – Zalet

TENIS

ŽENSKA C-LIGA

15.00 v Palmanovi: TC Nova Palma – Gaja

