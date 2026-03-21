Lauri Pirovano zadnji ženski smuk in mali kristalni globus

Italijanka Laura Pirovano je zmagovalka zadnjega ženskega smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Kvitfjellu na Norveškem. Osemindvajsetletna smučarka je z zmago osvojila tudi prvi mali kristalni globus v karieri za osvojeni smukaški seštevek sezone. Zadnji smuk v aktivni tekmovalni karieri smučarke je odpeljala Slovenka Ilka Štuhec (17.).

Pirovano je zmagala na Norveškem in si zagotovila mali kristalni globus kot najboljša smučarka sezone v tej disciplini. Po devetih smukih v iztekajoči se zimi je zbrala 536 točk in končala z 83 točkami prednosti pred Nemko Emmo Aicher in olimpijsko prvakinjo Američanko Breezy Johnson (-123).

Najboljša smukačica sezone je za tretje zmago med elito nastopila s startno številko 14 ter v cilju za 15 stotink sekunde prehitela danes drugouvrščeno Johnson. Nemka Kira Weidle-Winkelmann je končala na tretjem mestu z zaostankom 25 stotink sekunde ter v seštevku smukov za zgolj dve točki zgrešila tretje mesto.

Aicher (+0,37) je s petim mestom zgrešila boj za mali kristalni globus, a še ostaja v boju za skupno zmago v seštevku vseh tekem zime. Nemka je zmanjšala zaostanek za vodilno smučarko zime Mikaelo Shiffrin, ki ima v boju za veliki kristalni globus prednost 95 točk. Američanka smukov v letošnji sezoni ne vozi.

Vendar pa Shiffrin velja za favoritinjo pred mlado Nemko, zlasti v slalomu in veleslalomu. Superveleslalom, moški in ženski, je v Kvitfjellu na sporedu v nedeljo. Na startu bo tudi Shiffrin.

Današnji smuk je bil zadnji v bogati kariere slovenske smukaške šampionke Ilke Štuhec. Nastopila je s startno številko pet ter na koncu z zaostankom 1,36 sekunde zaostala za petnajsterico, ki na finalnih tekmah sezone osvoji točke. V smukaškem seštevku svetovnega pokala je končala na 15. mestu (207 točk).

Petintridesetletna Mariborčanka bo zadnjo tekmo v aktivni karieri odpeljala v nedeljo na finalnem superveleslalomu zime na Norveškem.