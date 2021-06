Karen Hervat kot prva tržaška Slovenka v vojaški ekipi

Tržaška lokostrelka Karen Hervat (doma s Hrvatov pri Borštu) je tudi uradno vstopila v športno ekipo italijanskega vojnega letalstva (Aeronautica Militare Italiana). Gre sploh za prvo športnico slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki bo trenirala in tekmovala za eno izmed italijanskih vojaških ali policijskih ekip. Dvajsetletna lokostrelka kluba Trieste Archery Team se je ravno prejšnji teden mudila na letališču v kraju Vigna di Valle ob jezeru Bracciano, kjer se nahaja športni center vojnega letalstva. Hervatova je v sredo, 16. junija, skupaj z enajstimi športniki in športnicami zaprisegla in uradno vstopila v ekipo.

Tržaška lokostrelka je bila nekaj časa v igri celo uvrstitev v italijansko reprezentanco za olimpijske igre v Tokiu, zdaj pa je njen dolgoročni cilj uvrstitev na OI leta 2024 v Parizu.

Med člani slovenskih klubov je sicer že od decembra 2019 članica ekipe finančne straže Fiamme Gialle Carlotta Omari, jadralka TPK Sirena.