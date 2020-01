Karen Hervat športna osebnost meseca decembra

December je »pripadel« lokostrelki Karen Hervat (letnik 2001), doma iz Hrvatov pri Borštu v dolinski občini. Hervatovo je »počastila« tudi dolinska občinska uprava, ki je v nedeljo podelila priznanja najzaslužnejšim športnikom dolinske občine.

Olimpijske igre v Tokiu so sicer še zelo daleč. Ampak za Karen obstaja še kanček upanja. Tržaško lokostrelko Hervatovo (njen tržaški trener je Moreno Granzotto, doma iz Bazovice), članico tržaškega kluba Archery Team (trenira in obiskuje šolo v Piemontu), so v začetku decembra vključili v olimpijsko ekipo italijanske državne lokostrelske reprezentance FITET. Novo vodstvo reprezentance, ki ga vodi koordinator Sante Spigarelli, bo imelo nalogo, da na najboljši način pripravi žensko in moško državno izbrano vrsto, ki bi lahko letos nastopila na olimpijskem turnirju v Tokiu. V kategoriji moških in ženskih posameznikov ima Italija že zagotovljen nastop. Podobno tudi v novi disciplini mešanih ekip (mixed team). Le v ekipni moški in ženski konkurenci si Italija še ni izborila olimpijske vozovnice. »Azzurri« imajo še eno priložnost, da si zagotovijo mesto na Japonskem, četudi bo naloga zelo težka. Zadnje olimpijske vozovnice bodo na voljo od 21. do 28. junija na četrti etapi svetovnega pokala v Berlinu.