Katja Pegan zlata na Svetovnih igrah specialne olimpijade v Turinu

Na Svetovnih igrah specialne olimpijade v Turinu je na progi v Sestrieru Katja Pegan, članica slovenske reprezentance in uporabnica VDC Ajdovščina - Vipava, v sredo osvojila zlato medaljo v veleslalomu, poročajo Primorske novice. Včeraj je bila na superveleslalomu sedma, jutri, zadnji olimpijski dan, jo čaka še nastop v slalomu.

Specialci, kot imenujejo srčne športnike z motnjo v duševnem razvoju, od 8. do 15. marca zastopajo Slovenijo na Svetovnih igrah Specialne olimpijade v Turinu, ki nosi pomenljiv naslov Prihodnost je tukaj. Na olimpijadi nastopa okrog 1500 športnikov iz 102 držav. Slovenijo zastopa 16 športnikov, ki tekmujejo v treh od osmih športov na igrah - šest v alpskem smučanju, šest v smučarskem teku in štirje v krlpljanju. Katja Pegan iz VDC Ajdovščina - Vipava nastopa v kar treh disciplinah alpskega smučanja, veleslalomu, superveleslalomu in slalomu. Slovenska ekipa dosega izjemne dosežke, eden najbolj bleščečih pa je prav prvo mesto Katje Pegan v veleslalomu, ki si ga je v Sestrieru priborila v sredo.