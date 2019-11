Katrin Don kmalu pripravljena na novo sezono

Pozitivna in pogumnejša. Katrin Don, nekdanja smučarka SK Brdina, ki drugo leto tekmuje pod slovensko zastavo, se v sezono podaja bolj samozavestno. Letos želi sama sebi dokazati, da je konkurenčna, pozabiti na tisto strahospoštovanje, ki ga je imela do tekmic. »Skratka, nočem obupati, ampak rada bi bila značajsko močnejša in bolj trpežna od prejšnjih sezon,« napoveduje danes 21-letnica, ki bo letos tekmovala izključno med članicami. Zanjo bo to posebna sezona, saj je vanjo vstopila s točno določenimi potrebami in željami, ki so se ji uresničile. Dobila je osebnega kondicijskega trenerja, osebnega trenerja ima tudi na snegu, ob njegovi odsotnosti pa ima tudi zamenjavo. Letos noče životariti in noče biti prepuščena sami sebi in toku dogodkov, ampak želi sama usmerjati svojo pot.

Po daljšem pripravljalnem obdobju je s svojimi izbirami zadovoljna. Kondicijsko je dobro pripravljena. Z Matijo Rožičem, njenim osebnim smučarskim trenerjem, se je dobro ujela, prav tako se razume z njegovim namestnikom Andražem Žavbijem, ki je sicer trener SK Novinar v Ljubljani. Koliko je v poletnih in jesenskih mesecih napredovala na smučeh, še ne zna oceniti. Ker trenira sama, nima primerjave. V tem času sicer še išče prave občutke, zato je začetek svoje tekmovalne sezone zaenkrat prestavila na začetek decembra.