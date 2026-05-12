Športel o športnem strelstvu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil strelko Evo Fučka in vodjo slovenske reprezentanxce za dinamično strelstvo Slovenske vojske Branka Ovijača. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele pekoč poraz nogometašev Vesne v 3. amaterski ligi in obiskale plesno šolo goriške plesalke Nike Bagon, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago odbojkarjev Soče SloVolley v zadnjem krogu B-lige ter nastop dvigalke uteži Martine Sosič na slovenskem državnem prvenstvu v »power liftingu«. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala plesalka Nika Bagon.

Klikni in oglej si oddajo