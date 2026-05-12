Luka Dončić poleti ne bo igral za reprezentanco Slovenije

Luka Dončić je danes v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance, za slovensko izbrano vrsto tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Slovenski košarkarski zvezdnik je le nekaj minut po koncu klubske sezone onstran Atlantika v severnoameriški ligi NBA sporočil, da poleti zaradi boja za »skupno skrbništvo nad hčerkama« ne bo na voljo reprezentanci.

Košarkarska zveza Slovenije je v odzivu na slabe vesti iz ZDA zapisala, da spoštuje Dončićevo odločitev. »Nekatere odločitve so težke. A prave. Lukovo odločitev razumemo, spoštujemo in podpiramo. Luka, želimo ti poletje, ki bo samo vaše,« so pri krovni zvezi zapisali v odzivu na družbenem omrežju.

Zaradi poškodovane mečne mišice Luka Dončić vse od 3. aprila ni mogel pomagati svoji ekipi v NBA Los Angeles Lakers. Jezerniki so brez njegove pomoči igrali v končnici in v današnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času na četrti tekmi polfonala zahodne konference še četrtič zaporedoma klonili proti prvaku, Oklahoma City Thunderju. »Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju bosta vedno na prvem mestu,« je 27-letni slovenski as začel zapis, v katerem je naznanil, da to poletje slovenska reprezentanca ne bo mogla računati nanj.

»Ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad hčerkama, sem prisiljen sprejeti težko odločitev med reprezentančnimi potovanji in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim z njima. Na žalost mi je bilo v zadnjih osmih mesecih izjemno oteženo, da bi ju videl,« je kot razlog za odpoved navedel okoliščine iz zasebnega družinskega življenja. Dončić, ki je bil glavni steber slovenskega moštva, okrog katerega je slovenska zveza gradila ekipo, je dodal: »Zastopanju Slovenije sem dal vse in sem razočaran, da to poletje ne bom mogel igrati za svojo državo. Toda trenutno sta moji hčerki in obveznosti, ki jih imam kot oče, moja prioriteta.«

Slovenska reprezentanca se bori za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju 2027, to poletje pa jo čakajo štiri kvalifikacijske tekme. Zasedba pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića bo 3. julija igrala z Estonijo, 6. julija pa bo doma gostila Švedsko. Dve tekmi pa sta nato predvideni še v kvalifikacijskem oknu konec avgusta. Slovenija se poteguje za peti nastop na SP. Najboljši izid je dosegla v Španiji 2014 in na Filipinih 2023, ko je bila sedma. Po štirih tekmah je Slovenija s tremi zmagami in porazom prevzela prvo mesto na lestvici skupine. Češka in Estonija sta doslej zbrali dve zmagi in dva poraza, Švedska ima zmago in tri poraze.Sekulićevi izbranci bodo priprave začeli sredi junija, konec meseca (27.) pa bodo odigrali tudi prijateljsko tekmo proti Italiji, ki bo v Celju.