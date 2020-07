Kiropraktik kot poklic prihodnosti

Kiropraktika je zdravstvena obravnava, ki se ukvarja z diagnostiko, terapijo in preventivo mehanskih nepravilnosti mišično-kostnega sistema ter njihovim vplivom na zdravje: znanje akupunkture, kiropraktike in homeopatije. V vsem tem se je izpopolnil tržaški Slovenec Dario Andlovic (1961), ki stanuje pri Žavljah.

Zakaj ste se odločili za kiropraktiko?

V začetku osemdesetih let sem prvič odpotoval v Indijo, ker sem se začel zanimati za neke orientalske vede. Tja so prišli študentje iz celega sveta. Takrat se je zahodna civilizacija začela vse bolj zanimati za vzhodnjaško kulturo, medicino in drugo. V Indijo so prišli tudi Američani, ki so že poznali kiropraktiko in kinezeologijo.

Vi ste po izobrazbi tudi fizioterapevt.

Prvič sem diplomiral v fizioterapiji leta 1994. Nato sem opravil še doktorat. Po študiju sem se začel zanimati za kiropraktiko. Odpotoval sem v Združene države Amerike in Veliko Britanijo. Doktoriral sem tudi v kiropraktiki. Bilo je precej zahtevno. Nekaj časa sem bil zaposlen v Angliji in nato sem se vrnil v domači Trst. Poklic kiropraktika opravljam že petindvajset let.