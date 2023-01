Kljub neugodnemu vremenu organizatorji Zlate lisice optimisti

Direktor ženskih tekmovanj svetovnega pokala Peter Gerdol je na snežni kontroli, ki potekala na dan pred silvestrovim v Podkorenu, dal dokončno zeleno luč za Zlato lisico, toda organizacijski ekipi tople vremenske razmere v zadnjih dneh niso šle na roko. A za zdaj kaže, da tekmovanje ni ogroženo.

Organizatorji so se znašli pred dilemo, kako čimbolj ohraniti snežno površino nedotaknjeno. Tekmovalke pred tekmama niso dobile priložnosti za preizkus. Petkov trening bo tako odpadel, proga je bila zaprta tudi za turiste in rekreativne smučarje, je pojasnil vodja tekmovanja Mitja Dragšič. Pričakujejo tudi pomoč narave in računajo na boljše vreme z nižjimi temperaturami, je povedal. Odločajo pa se vsak dan sproti, proge se niso dotaknile, priprave potekajo le ob njenem robu s postavitvijo zaščitnih mrež ter opreme za neposredni televizijski prenos.

Nekaj težav so imeli z utrditvijo zgornjega dela proge, pri čemer so dobili tudi pomoč iz zraka. Na start veleslaloma so s helikopterjem prenesli zaloge shranjenega snega. »Da smo zadovoljili merilom in pokrili kritične točke,« je pojasnil vodja tekmovanja. Organizatorji pričakujejo, da bo to zadostovalo in da bodo lahko progo pripravili za tekmo, saj je na njej dovolj snega. »V snegu je dovolj vlage, ob nizkih temperaturah bo proga postajala vse bolj trda, takšna, kot mora biti,« je menil Dragšič.

A vremenska napoved je sicer neugodna, so izjavili organizatorji. V noči na petek in soboto bo temperatura ponoči le za nekaj ur padla pod ničlo. Čez dan pa pričakujejo do okoli osem stopinj, za v nedeljo je za nameček napovedan še dež.